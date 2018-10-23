Москвичам пообещали снег и заморозки

Синоптики пообещали москвичам снег и заморозки

Небо в столичном регионе в основном будет затянуто многоярусными облаками и пройдут дожди.

Неделя с 22 по 28 октября в Москве обещает быть холодной с возможностью выпадения первого снега.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о том, как будут чувствовать себя метеозависимые люди и следует ли теплее одеваться.

По его словам, во вторник, 23 октября, в столичном регионе небо в основном будет затянуто многоярусными облаками и пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, температура 7-9 градусов выше ноля, а давление будет стремительно понижаться.

«В среду погода продолжит ухудшаться, днем дожди. Давление продолжит понижаться и станет очень низким. Самочувствие метеозависимых и даже здоровых людей будет не самое лучшее», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что в основном неделя отметится дождями, но в ночь с 25 на 26 октября высока вероятность выпадения первого снега и наступления заморозков.

«Легкий снежок по утру. Он не будет долгим, не придет зима, но это будет первый капитальный снег», — подытожил эксперт.

Как сообщалось ранее, погода на неделе определится достаточно влажным и холодным антициклоном, который принесет преимущественно облачную погоду.