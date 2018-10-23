Ещё
Москвичам пообещали снег и заморозки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики пообещали москвичам снег и заморозки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТАСС
Небо в столичном регионе в основном будет затянуто многоярусными облаками и пройдут дожди.
Неделя с 22 по 28 октября в Москве обещает быть холодной с возможностью выпадения первого снега.
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде» о том, как будут чувствовать себя метеозависимые люди и следует ли теплее одеваться.
По его словам, во вторник, 23 октября, в столичном регионе небо в основном будет затянуто многоярусными облаками и пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, температура 7-9 градусов выше ноля, а давление будет стремительно понижаться.
«В среду погода продолжит ухудшаться, днем дожди. Давление продолжит понижаться и станет очень низким. Самочувствие метеозависимых и даже здоровых людей будет не самое лучшее», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в основном неделя отметится дождями, но в ночь с 25 на 26 октября высока вероятность выпадения первого снега и наступления заморозков.
«Легкий снежок по утру. Он не будет долгим, не придет зима, но это будет первый капитальный снег», — подытожил эксперт.
Как сообщалось ранее, погода на неделе определится достаточно влажным и холодным антициклоном, который принесет преимущественно облачную погоду.
ТК «Звезда»: последние новости
Из-за сильного тумана в Москве объявлен желтый уровень опасности В Москве побит температурный рекорд полувековой давности Роспотребнадзор советует жителям Владикавказа не выходить на улицу из-за пожара на заводе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная цель керченского стрелка247
Украинский политолог оценил ответ Путина263
Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце30
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч53
«Задорнова показывать нельзя»: признание Дубовицкой42
Видео
00:46
Украинский политолог оценил ответ Путина
Украина В мире
00:41
США возобновили ядерную гонку вооружений
Армия Оружие
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
00:36
Пока вы спали: Как получить пенсию в 40 тысяч
Общество
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия Другое
04:15
Фрагменты тела Хашкаджи нашли в колодце
Происшествия Ближний Восток
07:13
Сын заступился за Газманова
Шоу-бизнес
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:46
Пропавшая в Чите школьница найдена мертвой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение