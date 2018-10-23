Москвичам пообещали резкое похолодание

Синоптики предупредили жителей российской столицы о резком падение атмосферного давления и первом снеге на неделе с 22 по 29 октября.

Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Со вторника до четверга атмосферное давление в Москве понизится сразу на 30 миллиметров ртутного столба и достигнет показания 725 миллиметров ртутного столба.

Отметается также, что на европейской части страны антициклон сменится циклоном.

В столичный регион он принесет в среду, 24 октября, дождь и мокрый снег.

Во вторник, 23 октября, по церковному календарю отмечают память мучеников брата и сестры Евлампия и Евлампии, ставших жертвами гонений против христиан в правление римского императора Максимиана.

В этот день принято узнавать о характере конца осени по направлению кончиков месяца на небе. Если рога месяца смотрят на полночь (то есть на север), то скоро снег придет. Причем сухой и с морозцем. А если на полдень (на юг) месяц смотрит, то до начала ноября будет грязь и слякоть, смена заморозков и оттепелей.

Ранее сообщалось, что жители российской столицы будут страдать от аномально низкого атмосферного давления.