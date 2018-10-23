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Москвичам пообещали резкое похолодание
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Москвичам пообещали резкое похолодание 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Синоптики предупредили жителей российской столицы о резком падение атмосферного давления и первом снеге на неделе с 22 по 29 октября.
Об этом сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.
Со вторника до четверга атмосферное давление в Москве понизится сразу на 30 миллиметров ртутного столба и достигнет показания 725 миллиметров ртутного столба.
Отметается также, что на европейской части страны антициклон сменится циклоном.
В столичный регион он принесет в среду, 24 октября, дождь и мокрый снег.
Во вторник, 23 октября, по церковному календарю отмечают память мучеников брата и сестры Евлампия и Евлампии, ставших жертвами гонений против христиан в правление римского императора Максимиана.
В этот день принято узнавать о характере конца осени по направлению кончиков месяца на небе. Если рога месяца смотрят на полночь (то есть на север), то скоро снег придет. Причем сухой и с морозцем. А если на полдень (на юг) месяц смотрит, то до начала ноября будет грязь и слякоть, смена заморозков и оттепелей.
Ранее сообщалось, что жители российской столицы будут страдать от аномально низкого атмосферного давления.
Вечерняя Москва: последние новости
Ожидается резкий перепад атмосферного давления в Москве «Желтый» уровень опасности объявлен в Москве Москвичей ожидает теплая погода 17 октября
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