Ещё
Названы смертоносные последствия изменения климата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы смертоносные последствия изменения климата 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Master Sgt. George Roach / U.S. Army / Reuters
Ученые Колумбийской школы инженерных и прикладных наук (США) показали, как глобальное потепление влияет на частоту смертоносных стихийных бедствий, таких как ураган Флоренс и тропический шторм Мангхут. Согласно выводам специалистов, изменение климата из-за деятельности человека значительно усилит осадки и ливневый сток. В будущем это приведет к масштабным наводнениям. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали показатели осадков и стоков, полученных из баз данных Global Runoff Data Centre и Global Summary of the Day. Показано, что в последние годы увеличилось как число сильных дождей, так и объемы ливневых стоков, которые все чаще доходят до экстремальных значений. Более того, изменения в ливневых стоках оказались более резкими, чем для осадков. Это несоответствие возникает из-за различий в землепользовании, управлении водными ресурсами и наличии растительного покрова.
По словам ученых, результаты исследования помогут разработать новую систему управления водными ресурсами в условиях изменяющегося климата и избежать частых наводнений. В будущем специалисты планируют изучить, как на интенсивность осадков влияют термодинамические факторы и динамика атмосферы.
Ураган Флоренс сформировался над Атлантикой 31 августа 2018 года и обрушился на побережье Северной Каролины 14 сентября, что стало причиной смерти 13 человек. Мангхут образовался 7 сентября 2018 года и рассеялся 17 сентября, задев Филиппины, Вьетнам и юг Китая. От тропического шторма погибло 134 человека.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп объявил о важном решении по ядерному оружию291
Остались лишь кости: как в России пропадают люди16
Рыбину и Сенчуковой поставили страшный диагноз12
Керченский стрелок поддерживал Украину253
Чеченцы столкнулись с массовым выселением48
Видео
00:46
Помощница Петросяна впервые высказалась о беременности
Шоу-бизнес
02:44
По России закрываются все региональные центры МЧС
Общество Пожары
00:12
Ан-24 обстреляли под Хабаровском
Происшествия
03:43
Керченский стрелок поддерживал Украину
Происшествия
00:25
Аниту Цой прооперировали
Шоу-бизнес
02:05
«Мама помогает»: Саакашвили рассказал о жизни в бегах
В мире Кавказ
02:38
Затопление Т-90 попало на видео
Оружие Армия
00:47
Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко
Политика В мире
04:30
РПЦ потребовала извинений за ущерб
Общество Украина
02:31
Путин ввел ответные санкции против Украины
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение