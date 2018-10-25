Давление в Москве побило рекорд

Низкое атмосферное давление в Москве в четверг побило рекорд для 25 октября

Москве сегодня зафиксирован рекорд по атмосферному давлению для 25 октября, столбики барометров показали в четверг 725,7 мм ртутного столба. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«В ночь на 25 октября атмосферное давление оставалось низким, не меняясь существенно. В 3:00 его значение было зафиксировано 967,3 мб, что на 6,3 мб больше рекорда 1989 г. Таким образом, заветная планка преодолена, и в летопись метеорологических наблюдений вписался новый рекорд по атмосферному давлению в Москве. Для 25 октября он составляет 967,3 мб или 725,7 мм ртутного столба», — говорится в сообщении.

Накануне, 24 октября, по данным метеостанции ВДНХ атмосферное давление к 21:00 понизилось до 967,4 мб или 725,8 мм ртутного столба, такой показатель не смог побить рекорд, зафиксированный для этого дня в 1991 г.