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Давление в Москве побило рекорд
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Низкое атмосферное давление в Москве в четверг побило рекорд для 25 октября 

Агентство «Москва» + ещё 46 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве сегодня зафиксирован рекорд по атмосферному давлению для 25 октября, столбики барометров показали в четверг 725,7 мм ртутного столба. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«В ночь на 25 октября атмосферное давление оставалось низким, не меняясь существенно. В 3:00 его значение было зафиксировано 967,3 мб, что на 6,3 мб больше рекорда 1989 г. Таким образом, заветная планка преодолена, и в летопись метеорологических наблюдений вписался новый рекорд по атмосферному давлению в Москве. Для 25 октября он составляет 967,3 мб или 725,7 мм ртутного столба», — говорится в сообщении.
Накануне, 24 октября, по данным метеостанции ВДНХ атмосферное давление к 21:00 понизилось до 967,4 мб или 725,8 мм ртутного столба, такой показатель не смог побить рекорд, зафиксированный для этого дня в 1991 г.
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