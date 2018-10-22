Столице пообещали мокрый снег

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Синоптики допустили выпадение мокрого снега в Москве 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в городе ожидается выпадение снега. Об этом сообщает RT.
По словам Поздняковой, в настоящее время температура в регионе на несколько градусов выше климатической нормы. На этой неделе она будет к ней приближаться из-за влияния холодного атмосферного фронта. Он приведет и к выпадению осадков.
"В ночные часы — осадки, не исключено, что к дождю будет примешиваться мокрый снег. Днем — уже только дождь, потому что температура ожидается на уровне +7 °С …+8 °С", — сказала Позднякова.
Она добавила, что самая неблагоприятный погода ожидается 25 октября. Кроме того, к выходным температура должна упасть до нуля, чего в столице в октябре этого не было.
Ранее в Москве в понедельник, 22 октября, ожидается до +9°С. По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет составлять от +7 до +9°С.
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