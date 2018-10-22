Синоптики рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность ожидается в понедельник в Москве, воздух прогреется до 9 градусов, осадков не ожидается. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.
Днем термометры в Москве покажут 7 — 9 градусов тепла. Ветер юго-западный скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
Ночью температура в столице опустится до нуля, местами возможны небольшие осадки.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 5 — 10 градусов, ночью возможны минусовые значения.