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В Петербурге зафиксирован очередной температурный рекорд
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Аниту Цой госпитализировали

В Петербурге зафиксирован очередной температурный рекорд 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Воскресенье в Северной столице выдалось самым теплым за последние десять лет. Синоптики сообщают, что днем в городе температура поднимется до 11-12 градусов тепла. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов оценил подобную аномалию, о чем поделился со своими подписчиками в социальной сети. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на центр гидрометеорологии «Фобос», такую погоду определяет южная периферия циклона. В регионе облачно с прояснениями, местами пройдут незначительные дожди.
МЧС предупреждает горожан об усилении ветра до 12 метров в секунду в понедельник, 22 октября. Местами порывы достигнут 15-18 метров в секунду, хотя температура воздуха останется прежней — около 10 градусов выше нуля. Ночью она снизится до 5 градусов тепла.
Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил о том, что во второй половине октября ожидается приход холодного циклона и снега. При этом, первая половина месяца будет достаточно теплой и погода в среднем будет составлять около 10 градусов выше нуля. Всвязи с этим предлагаем присмотреться к новой коллекции UNIQLO специально для России — с ультратеплыми и водоотталкивающими пуховиками.  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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