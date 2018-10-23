Москвичей предупредили о гололедице 

Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и гололедице в пятницу, 26 октября, передает РИА "Новости".
Как сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве с четверга температура воздуха может опуститься до нулевой отметки, из-за чего на дорогах города образуется гололедица, а дождь сменится мокрым снегом.
"Снег будет достаточно кратковременным, не интенсивным, а в дневные часы он будет таять", — рассказал Тишковец.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на предстоящей неделе в городе ожидается выпадение снега.