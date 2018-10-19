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Температура в Москве побила 137-летний рекорд
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Температура в Москве побила 137-летний рекорд 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве 19 октября превысила рекорд 1881 года, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Установлен рекорд. Сегодня была зафиксирована температура 16,6 градуса. Предыдущий рекорд — 16,2 градуса в 1881 году», — цитирует Паршину ТАСС.
По ее словам, температура воздуха еще повысится в течение дня.
Температурный рекорд был установлен в Москве и 14 октября, когда воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов.
Синоптики объясняли, что теплая погода в октябре установилась в Москве из-за выноса теплого воздуха из Африки далеко на север.
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