Температура в Москве побила 137-летний рекорд 

Температура воздуха в Москве 19 октября превысила рекорд 1881 года, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Установлен рекорд. Сегодня была зафиксирована температура 16,6 градуса. Предыдущий рекорд — 16,2 градуса в 1881 году», — цитирует Паршину ТАСС.
По ее словам, температура воздуха еще повысится в течение дня.
Температурный рекорд был установлен в Москве и 14 октября, когда воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов.
Синоптики объясняли, что теплая погода в октябре установилась в Москве из-за выноса теплого воздуха из Африки далеко на север.