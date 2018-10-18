В Москве установлен абсолютный рекорд тепла 

Абсолютный рекорд тепла в 17,9 градусов установлен в Москве в четверг, подобных показателей 18 октября в столице не было за всю историю метеонаблюдений, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве 18 октября побит абсолютный рекорд максимальной температуры! Такого тепла в столице в этот день никогда не было за всю историю регулярных метеонаблюдений, ведущихся с 1879 года. В 14.00 столбики термометров на главной московской метеостанции ВДНХ поднялись до 17,9 градусов", — написал Тишковец на своей личной странице в Facebook.
Отмечается, что был побит предыдущий рекорд 1967 года: тогда метеорологи зафиксировали 17,5 градусов выше нуля.