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Стал известен прогноз погоды на ноябрь
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Стал известен прогноз погоды на ноябрь 

Ридус 1 час назад
Фото: pixabay.com
В ноябре на европейской территории России температура воздуха ожидается около или выше нормы, сообщил сотрудник Гидрометцентра Александр Голубев.
По прогнозам синоптиков, в начале месяца днем будет около 5 градусов тепла, а ночью — около 2 градусов.
При этом среднемесячная температура в Москве составит -1 градус.
По словам Голубева, ближе к декабрю температура понизится до -4 градуса ночью, а днем столбики термометров будут показывать около нуля.
На всей северной части азиатской территории страны среднемесячная температура в ноябре окажется выше нормы, рассказали в Гидрометцентре «Российской газете».
Голубев добавил, что холоднее обычного будет в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской и Архангельской областях.
Накануне появилась информация о том, что уже в понедельник, 22 октября, в Москве и области может выпасть мокрый снег. При этом осадки возможны в ночные и утренние часы. Температура воздуха в этот день ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов, днем же воздух прогреется до 7−12 градусов выше нуля.
Как ранее сообщал «Ридус», согласно прогнозам, конец бабьему лету на европейской территории России наступит в субботу, 20 октября.
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