В Москву придут заморозки

Заморозки придут в Москву к выходным

Погода в Москве начнёт меняться в пятницу. Температура и давление будут падать, а по ночам в выходные возможны заморозки.

«Начиная с пятницы погода начнёт меняться, давление будет падать, как и температурные показатели», — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гидрометцентре России.

В пятницу днём ожидается ещё плюс 14-16 градусов, а в выходные уже — 8-11. Есть вероятность дождей. Синоптики предсказывают и ночные заморозки — в ночь на воскресенье до минус 2 градусов, а в ночь на понедельник — до минус 1.

В Гидрометцентре назвали эти температурные показатели близкими к норме.

Ранее News.ru писал, что в Москве на 20 процентов снизили подачу тепла в жилые дома. Связано это с аномально тёплой погодой.