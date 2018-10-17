Ещё
В Москву придут заморозки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заморозки придут в Москву к выходным 

News.ru 57 минут назад
Погода в Москве начнёт меняться в пятницу. Температура и давление будут падать, а по ночам в выходные возможны заморозки.
«Начиная с пятницы погода начнёт меняться, давление будет падать, как и температурные показатели», — сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Гидрометцентре России.
В пятницу днём ожидается ещё плюс 14-16 градусов, а в выходные уже — 8-11. Есть вероятность дождей. Синоптики предсказывают и ночные заморозки — в ночь на воскресенье до минус 2 градусов, а в ночь на понедельник — до минус 1.
В Гидрометцентре назвали эти температурные показатели близкими к норме.
Ранее News.ru писал, что в Москве на 20 процентов снизили подачу тепла в жилые дома. Связано это с аномально тёплой погодой.
News.ru: последние новости
В Башкирии ветром сорвало крышу с интерната и военкомата Температура в Москве обновила рекорд В Москве ожидается туман
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве произошло жестокое тройное убийство142
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея322
Стало известно о странных смертях «побывавших на Луне»
Опубликовано видео с места крушения Су-2737
Крым установил новый исторический рекорд107
Видео
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
00:44
На МЦК произошел сбой
Новости Москвы
00:16
Монеточка попала в больницу
Шоу-бизнес
02:44
«Это не религия»: в Турции хотят судить Варфоломея
В мире Статьи
00:51
Что известно о крушении Су-27 на Украине
Происшествия Статьи
00:28
Домитинговался: Пашинян подал в отставку
В мире Статьи
04:30
Церковный раскол: что изменится
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение