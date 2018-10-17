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Синоптики рассказали о погоде в среду
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сухая, малооблачная погода и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в среду, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".
"Сегодня нас ожидает сухая и малооблачная погода, в течение дня потеплеет до плюс 15-17 градусов, по области мы ожидаем плюс 14-19 градусов", — рассказала собеседница агентства.
По информации синоптиков, в среду в столице будет дуть слабый западный ветер, его скорость составит 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало и останется на уровне в 755 миллиметров ртутного столба.
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