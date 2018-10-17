Как нам придется расплачиваться за теплую осень

К вопросу о нынешней невероятной «золотой» осени, которая массу моих друзей уже подвигла на невольный вопрос:

«А что же нам потом будет за такой аванс погоды? Неужели -40 С уже в декабре?»

Успокойтесь, может ничего и не будет. По крайней мере столь неприятного.

Одним из результатов Средневекового климатического оптимума стала славянская колонизация Северо-Восточной Руси, которая привела к формированию великорусской народности. Так что русские — это продукт глобального потепления, случившегося в X—XIII веках, когда на широте Москвы спокойно росли буковые леса, сегодня более характерные для Южного берега Крыма. Можно сказать, что нынешнее потепление столь же выгодно России, как это было и тысячу лет тому назад. Это определяется сразу массой факторов, которые для российских условий всегда являлись критическими ограничениями, да и просто вопросами выживания людей, — пишет ФАН.

Если же вам интересна подоплёка происходящего, вот ответ: площадь плавучего льда в Северном Ледовитом океане находится не просто на историческом минимуме, но и уже может через несколько дней перепрыгнуть рекорд 2012 года, когда случайным мощным циклоном к полюсу в середине лета занесло громадные массы тёплой воды.

Ридус

В этом же году случился другой интересный сюжет — многолетний паковый лёд из-под северного берега Гренландии идущим потеплением вырвало к берегам России (загнав его в июне вплоть до Обской губы, куда пришлось перекидывать ледоколы среди лета), где он успешно и растаял под ярким летним арктическим солнцем.

Ридус

Так что, товарищи, просто радуемся. Никто нас за такую осень не накажет.