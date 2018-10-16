Ещё
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики объяснили аномально теплую погоду в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Теплая погода в октябре установилась в Москве из-за выноса теплого воздуха из Африки далеко на север, рассказала главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова.
В Москве должен преобладать западно-восточный перенос, но сейчас наблюдается меридиональный, передает РИА «Новости» со ссылкой на Позднякову.
«У нас теплый воздух с Африки выносится далеко на север и потом уже по периферии антициклона поступает к нам, с большой меридиональностью. С преобладанием меридиональных процессов у нас и связаны такие явления погоды — у нас, предположим, очень тепло, а в Сибири очень холодно, и очень холодно сейчас в Америке», — пояснила она.
По ее словам, за погоду «отвечает» антициклон, центр которого располагается около Москвы.
Теплый октябрь не является «экстремальным событием», такое бывало и раньше.
В воскресенье в Москве был установлен температурный рекорд для 14 октября за последние 70 лет — воздух прогрелся до плюс 17,5 градусов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Москве установлен температурный рекорд Синоптики дали ранний прогноз на новогоднюю ночь Кремль выразил надежду на торжество мудрости в ссоре РПЦ и Константинополя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ухе вьетнамца сделали необычную находку9
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем280
В Кремле отреагировали на церковный конфликт324
У ТЦ «Метрополис» произошла стрельба35
Су-27 и F-15 сошлись в бою на Украине260
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
01:24
Москвичей предупредили об опасных погодных условиях
Погода Новости Москвы
00:58
В официанте узнали «отравителя Скрипаля» Мишкина
В мире
04:08
В Кремле отреагировали на церковный конфликт
Политика
00:33
Пенсионеров убивали из-за «гробовых» денег
Происшествия
00:57
В Сети сообщили о смерти Шуры
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение