Зафиксирована самая теплая погода за 25 лет

В Москве зафиксировали самую теплую погоду для 15 октября за 25 лет

"Сегодня столбик термометра к 15 часам поднялся до 18,4 градуса, однако максимальная температура этого дня за всю историю инструментальных наблюдений наблюдалась в 1993 году, тогда было 19,7 градуса. Вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется", — сказала Макарова.

Кроме того, по её словам, понедельник стал самым тёплым днём нынешнего октября. В погодном ведомстве отметили, что в воскресенье температура также не дотянула до рекорда, составив 17,5 градусов при рекорде 19 градусов в 1889 году.

По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник в столице ожидается 17-19 градусов, переменная облачность, без осадков. При этом утром местами возможен туман, ночью 5-7 градусов. В среду и четверг солнечная погода сохранится, прогнозируется 14-16 градусов, ночью 6-8 выше ноля.