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Зафиксирована самая теплая погода за 25 лет
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В Москве зафиксировали самую теплую погоду для 15 октября за 25 лет 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Понедельник в Москве стал самым тёплым с 1993 года, температура поднялась до 18,4 градуса, однако абсолютного рекорда достичь не удалось, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Сегодня столбик термометра к 15 часам поднялся до 18,4 градуса, однако максимальная температура этого дня за всю историю инструментальных наблюдений наблюдалась в 1993 году, тогда было 19,7 градуса. Вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется", — сказала Макарова.
Кроме того, по её словам, понедельник стал самым тёплым днём нынешнего октября. В погодном ведомстве отметили, что в воскресенье температура также не дотянула до рекорда, составив 17,5 градусов при рекорде 19 градусов в 1889 году.
По прогнозу Гидрометцентра России, во вторник в столице ожидается 17-19 градусов, переменная облачность, без осадков. При этом утром местами возможен туман, ночью 5-7 градусов. В среду и четверг солнечная погода сохранится, прогнозируется 14-16 градусов, ночью 6-8 выше ноля.
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