Cиноптики удивили москвичей прогнозом

Аномально теплая для октября погода установилась надолго

В столичном регионе продолжается затянувшееся бабье лето. До следующих выходных ожидается переменная облачность, без осадков. По ночам преимущественно плюс 6-8, днем 14-16 градусов.

"Такая температура превышает норму примерно на 5 градусов, — рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. — И в центральных областях днем будет от 12 до 17 со знаком плюс. Ночью от 2 до 8 градусов тепла".

На северо-западе также сохранится теплая погода: по ночам плюс 3-8, днем плюс 10-15 градусов. Местами кратковременные осадки.

А вот в Приволжском округе ненастно — дождь возможен уже со снегом. Ночью 0…-5, днем +7…+12.

В Саратовской и Самарской областях к середине недели потеплеет до +16…+21. На юге ночью +5…+10, днем +18…+22. Практически без осадков.

В Крыму в течение не менее трех дней очень ветрено — порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Температура воды в Черном море в районе Анапы и Евпатории — 18 градусов, в районе Ялты и Геленджика — 20 градусов. В Сочи температура воздуха — плюс 22 градуса. Так что купальный сезон там еще не закрыт.

На Урале, наоборот, ночью -4…+1. Днем 1-6 тепла. На юге Уральского федерального округа примерно такая же температура. В Челябинской, Курганской и Свердловской областях возможно уже установление временного снежного покрова.

В Сибири — в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае — дождь со снегом. Ночью ноль — минус 5, днем плюс 5-10 градусов. В Забайкалье на пару градусов теплее в дневные часы. Осадков там меньше.

В автономных округах Западной Сибири (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий) погода уже почти зимняя. Местами лежит снег высотой до 3 сантиметров. За прошедшие выходные сугробы еще подросли.

На Дальнем Востоке теплее всего в Приморье: ночью там ноль — плюс 5, днем от 9 до 14 градусов тепла. На северо-востоке — на Чукотке — ночью минус 2-7. Да и днем уже отрицательные температуры: от минус 3 до плюс 2 градусов.

Зима завоевывает Якутию — в понедельник на арктическом побережье Якутии снег и метель с сильным ветром. В Коми тоже уже лежит снег.