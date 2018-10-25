Дан прогноз по дождям на Кубани

Дождливая погода в Краснодарском крае, пострадавшем от ливней, сохранится еще в течение суток, но интенсивность осадков постепенно будет стихать, сообщили ТАСС в четверг синоптики региона.
"Во второй половине дня 26 октября в горных районах прогнозируются осадки до 50 миллиметров, которые мы относим к категории сильных, но это уже не те осадки, которые мы имели в предыдущие сутки, когда у нас за сутки больше 300 миллиметров по одному Туапсинскому району вылилось", — сказал ТАСС замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.
По словам замначальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентины Федоровой, на территории Сочи ночью ожидаются слабые и умеренные дожди.
"Днем и к вечеру опять могут быть сильные дожди, но уже меньшей интенсивности, чем было до этого", — добавила она.
Синоптики уточнили, что еще в течение суток на территории Краснодарского края сохранится штормовое предупреждение, но уже с 27 октября начнет распространяться действие антициклона, что повлечет за собой улучшение погоды, осадки сократятся, и к выходным температура повысится до 20 градусов тепла, что является средней температурой для конца октября.
В Краснодарском крае из-за ливней подтоплено около 30 населенных пунктов, повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Существуют перебои с электро— и газоснабжением, без воды остался Туапсе, в котором проживают более 60 тыс. человек. Подтоплены свыше 1,8 тыс. домовладений, в которых проживают более 5,3 тыс. человек. С четверга на территории региона введен режим ЧС. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. По данным местных властей, жертвами непогоды стали два человека, еще двое пострадали, один пропал без вести, СК начал проверку. МЧС распространило экстренное предупреждение о ливнях с грозами, граде и ветре на территории края на 25-26 октября.