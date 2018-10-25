Дан прогноз по дождям на Кубани

Дожди на Кубани будут идти еще сутки

Дождливая погода в Краснодарском крае , пострадавшем от ливней, сохранится еще в течение суток, но интенсивность осадков постепенно будет стихать, сообщили ТАСС в четверг синоптики региона.

"Во второй половине дня 26 октября в горных районах прогнозируются осадки до 50 миллиметров, которые мы относим к категории сильных, но это уже не те осадки, которые мы имели в предыдущие сутки, когда у нас за сутки больше 300 миллиметров по одному Туапсинскому району вылилось", — сказал ТАСС замначальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

По словам замначальника Специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей Валентины Федоровой, на территории Сочи ночью ожидаются слабые и умеренные дожди.

"Днем и к вечеру опять могут быть сильные дожди, но уже меньшей интенсивности, чем было до этого", — добавила она.

Синоптики уточнили, что еще в течение суток на территории Краснодарского края сохранится штормовое предупреждение, но уже с 27 октября начнет распространяться действие антициклона, что повлечет за собой улучшение погоды, осадки сократятся, и к выходным температура повысится до 20 градусов тепла, что является средней температурой для конца октября.