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В Петербурге побит температурный рекорд
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В Петербурге побит температурный рекорд 100-летней давности 

ТАСС + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Температурный рекорд 100-летней давности перекрыт в четверг в Санкт-Петербурге. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, воздух прогрелся до 16,6 градусов выше нуля.
"Температура воздуха уже достигла плюс 16,6 градусов, перекрыв рекорд 1918 года, когда максимум температуры был плюс 15,2 градуса", — написал Колесов на своей странице в Facebook.
Предыдущий рекорд был зафиксирован три дня назад, когда температура воздуха днем достигла 18,6 градусов и обновила рекорд XIX века. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается похолодание, а на следующей неделе возможен снег.
Ранее на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС Колесов сообщил, что в октябре в городе установилась погода более характерная для начала сентября — средняя дневная температура превышает норму на полтора градуса. Синоптик также отметил, что в октябре этого года в Петербурге очень мало осадков — за половину месяца в городе выпало 21% от нормы.
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