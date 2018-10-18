В Петербурге побит температурный рекорд 100-летней давности

Температурный рекорд 100-летней давности перекрыт в четверг в Санкт-Петербурге . Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов , воздух прогрелся до 16,6 градусов выше нуля.

"Температура воздуха уже достигла плюс 16,6 градусов, перекрыв рекорд 1918 года, когда максимум температуры был плюс 15,2 градуса", — написал Колесов на своей странице в Facebook.

Предыдущий рекорд был зафиксирован три дня назад, когда температура воздуха днем достигла 18,6 градусов и обновила рекорд XIX века. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается похолодание, а на следующей неделе возможен снег.

Ранее на пресс-конференции в Санкт-Петербургском региональном информационном центре ТАСС Колесов сообщил, что в октябре в городе установилась погода более характерная для начала сентября — средняя дневная температура превышает норму на полтора градуса. Синоптик также отметил, что в октябре этого года в Петербурге очень мало осадков — за половину месяца в городе выпало 21% от нормы.