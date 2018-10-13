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Синоптики предсказали температурный рекорд в Москве
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Синоптики предсказали температурный рекорд в Москве 

Ридус 50 минут назад
Фото: ТАСС
Температура воздуха в Москве может подняться 14 октября до рекордной отметки.
Предполагается, что столбики термометров достигнут плюс 18 градусов, что на 6−7 градусов выше климатической нормы.
«Так тепло 14 октября в последний раз было 51 год назад», — сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».
Он уточнил, что в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день плюс 17,2 градуса.
Ранее в Гидрометцентре предсказали, когда в некоторых регионах России выпадет снег и появятся первые сугробы.
Синоптики также предупреждали, что в начале октября будет стоять теплая погода, однако бабье лето не задержится в Москве надолго.
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