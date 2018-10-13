Синоптики предсказали температурный рекорд в Москве

Температура воздуха в Москве может подняться 14 октября до рекордной отметки.

Предполагается, что столбики термометров достигнут плюс 18 градусов, что на 6−7 градусов выше климатической нормы.

«Так тепло 14 октября в последний раз было 51 год назад», — сообщил РИА Новости специалист погодного центра «Фобос».

Он уточнил, что в 1967 году метеорологи зафиксировали в этот день плюс 17,2 градуса.

Ранее в Гидрометцентре предсказали, когда в некоторых регионах России выпадет снег и появятся первые сугробы.

Синоптики также предупреждали, что в начале октября будет стоять теплая погода, однако бабье лето не задержится в Москве надолго.