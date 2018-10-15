Москвичей предупредили о похолодании

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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе 

РИА Новости + ещё 1 6 минут назад
Фото: РИА Новости
Теплая и солнечная погода продержится в Москве всю неделю, в выходные ожидается похолодание при северном ветре, сообщила РИА Новости в понедельник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Практически всю неделю погода в столичном регионе будет определяться антициклоном. Существенных осадков у нас не ожидается, только в конце недели погода будет чуть более облачной, чем в начале недели", — сказала Позднякова.
По ее словам, преобладающая температура в ночные часы по региону от 4 до 9 градусов, в Москве — 6-8 градусов выше нуля со слабым ветром.
"Дневная температура сегодня — 17-19, последующие дни около 15 градусов. Во вторник 15-17, потом около 15 градусов. Начиная с пятницы дневная температура начнет постепенно понижаться за счет увеличения облачности", — добавила синоптик.
Метеоролог отметила, что уже в пятницу температура по региону составит 10-15, а в субботу — 8-13 градусов. "И 8-13 это уже будет при северном ветре. Начиная с выходных характер погоды в столичном регионе будет постепенно меняться в сторону понижения температуры", — добавила Позднякова.
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