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Синоптики дали прогноз на новогоднюю ночь
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Синоптики дали ранний прогноз на новогоднюю ночь 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Reuters
Новый год в столице может быть снежным, однако точные прогнозы делать рано, сказал и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.
«Наиболее вероятный расклад, что снег будет, потому что, по многолетним климатическим данным, он появляется в третьей декаде ноября в Москве. Хотя в последнее время все чаще бывают теплые эпизоды, все чаще (осадки в виде снега) сдвигаются к Новому году», — сказал эксперт, передает ТАСС.
Также глава Гидрометцентра добавил, что наступающая зима не должна быть суровой и холодной.
«Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Сейчас можно говорить об общих тенденциях, но говорить, что зима будет ядреной, наверное не стоит», — отметил Киктев.
А ближайшая неделя в столице будет теплой и сухой, продолжил Киктев.
«Температура существенно выше климатической нормы — за прошедшие сутки примерно на 4,5 градуса. Она аномальна и держится достаточно давно», — поделился наблюдениями специалист.
Первый снег выпал в столице неделю назад, 5 октября.
11 октября жители Санкт-Петербурга рассказывали о внезапном тумане, поглотившем город в считанные минуты.
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