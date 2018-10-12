Назван срок появления первых снежинок в Москве

Первые снежинки могут появиться в Москве в конце октября

"Отдельные снежинки могут быть в конце октября вполне. Ночные температуры уже близки к нулю и метеорологи уже часто в прогнозах говорят не дождь, а осадки", — сказал Киктёв.

По его словам, снежный покров обычно появляется в Москве в третьей декаде ноября, хотя в некоторые годы он появлялся в третьей десятидневке октября.