Назван срок появления первых снежинок в Москве

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Первые снежинки могут появиться в Москве в конце октября 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © Depositphotos / Duben
Первые снежинки могут появиться в Москве в конце октября, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Отдельные снежинки могут быть в конце октября вполне. Ночные температуры уже близки к нулю и метеорологи уже часто в прогнозах говорят не дождь, а осадки", — сказал Киктёв.
По его словам, снежный покров обычно появляется в Москве в третьей декаде ноября, хотя в некоторые годы он появлялся в третьей десятидневке октября.
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