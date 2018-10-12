Синоптики рассказали о предстоящей зиме

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В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Предстоящая зима не будет суровой, в ближайшие 2-3 месяца температура воздуха на большей части страны будет не ниже нормы, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Можно говорить об общих тенденциях. Зима в целом, по предварительному прогнозу, не выглядит суровой", — сказал Киктев.
По его словам, на большей части страны до конца года будет теплее обычного или в пределах климатической нормы.
"Говорить, что зима будет ядрёной, наверное, не стоит", — добавил Киктев.
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