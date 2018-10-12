Синоптики рассказали о предстоящей зиме

В Гидрометцентре рассказали о предстоящей зиме

"Пугать сейчас экстремальной зимой нет оснований. Можно говорить об общих тенденциях. Зима в целом, по предварительному прогнозу, не выглядит суровой", — сказал Киктев.

По его словам, на большей части страны до конца года будет теплее обычного или в пределах климатической нормы.