В Москве понедельник стал самым теплым за 25 лет

Москве понедельник, 15 октября, стал самым теплым с 1993 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову Уточняется, что температура поднялась до 18,4°С. В Гидрометцентре добавили, что абсолютный рекорд 1993 года побить не удалось. Тогда температура поднималась до 19,7°С. Макарова отметила, что вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется. Ранее специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании, которое ожидается в столичном регионе в конце этой недели.