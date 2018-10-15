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Понедельник стал самым теплым за 25 лет
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В Москве понедельник стал самым теплым за 25 лет 

Газета.Ru + ещё 37 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Москве понедельник, 15 октября, стал самым теплым с 1993 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
Уточняется, что температура поднялась до 18,4°С.
В Гидрометцентре добавили, что абсолютный рекорд 1993 года побить не удалось. Тогда температура поднималась до 19,7°С.
Макарова отметила, что вероятность рекорда в ближайшие дни сохраняется.
Ранее специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила о похолодании, которое ожидается в столичном регионе в конце этой недели.
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