Бабье лето задержится в Москве

Бабье лето пришло в Москву надолго

Александр Голубев. Бабье лето задержится в столичном регионе до следующих выходных. Об этом « Российской газете » рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России

До пятницы включительно ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура будет достигать 14-16 градусов, по ночам столбики термометров опустятся до плюс 6-8 градусов.

Метеоролог уточнил, что такая температура превышает норму примерно на 5 градусов.

14 октября сообщалось, что в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 70 лет. На Покров — когда день отмечает переход от осени к зиме — воздух прогрелся до 17,5 градуса.