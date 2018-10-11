Ещё
В столице предупредили о желтом уровне опасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за тумана 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики проинформировали о повышении уровня погодной опасности в Москве и области. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности повышен из-за тумана.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях будут наблюдаться аналогичные погодные условия.
Ранее сообщалось, что солнечная и теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели.
Газета.Ru: последние новости
Синоптики предупредили о первых сугробах В Москве в понедельник ожидается до +10°C Синоптики рассказали о потеплении в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»515
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД165
Жена депутата перекрыла МКАД ради славы174
Сотрудница полиции поплатилась за квартиру в Москве32
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией390
Видео
02:21
Старт «Союза» с новым экипажем закончился аварией
Наука и техника Происшествия
01:23
Стала известна судьба экипажа упавшего «Союза»
Наука и техника Происшествия
01:20
По прозвищу Зверь: каннибал рассказал, как убивал и ел
Происшествия Статьи
01:17
Украина похвасталась БТР с американскими двигателями
Армия Оружие
00:53
Прелести жены депутата на МКАД заинтересовали ЦОДД
Происшествия Другое
00:59
NASA сфотографировало «глаз» урагана «Майкл»
Наука и техника
08:04
Все пилотируемые пуски в России приостановили
Наука и техника
00:43
Россию пригрозили исключить из Совета Европы
В мире Политика
00:50
Пассажиров самолета в США эвакуировали из‐за белки на борту
Катастрофы Другое
01:05
Испанскую Майорку накрыло мощное наводнение
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение