В столице предупредили о желтом уровне опасности

В Москве предупредили о желтом уровне погодной опасности из-за тумана

Синоптики проинформировали о повышении уровня погодной опасности в Москве и области. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности повышен из-за тумана.

"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Ярославской, Липецкой, Тамбовской, Владимирской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской и Белгородской областях будут наблюдаться аналогичные погодные условия.

Ранее сообщалось, что солнечная и теплая погода продержится в Москве до конца текущей недели.