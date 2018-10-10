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Москву затуманит
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Москву затуманит 

Мослента 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ночь с 11 на 12 октября в Москве ожидаются туманы. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, причиной этому станет резкое снижение температуры с 11-15 градусов днем до нуля-пяти ночью.
«Из-за резкого выхолаживания воздуха над Москвой и областью сгустятся туманы видимостью 500-1000 метров. Но днем от них не останется и следа, ведь будет малооблачно и тепло», — сообщили они.
На этой неделе в столичный регион пришло так называемое позднее бабье лето: столбики термометров могут подняться до 17 градусов вплоть до субботы. Из-за разницы дневных и ночных температур в столичном регионе до конца недели возможны туманы.
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