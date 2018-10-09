Лес ледяных игл на Европе может достигать высоты пятиэтажки

В тропическом и субтропическом высокогорье на Земле, где Солнце высоко и ярко, а воздух сух, неравномерное протапливание плотного слежавшегося снега может создавать узкие вытянутые кальгаспоры — наклонные, узкие и острые пирамиды высотой до нескольких метров. Они могут стать тяжелым препятствием для альпинистов — и погубить космические аппараты, которые будут высаживаться на спутнике Юпитера Европе. Авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Geosciences, показали, что в районе его экватора кальгаспоры могут достигать 15-метровой высоты.

Для кальгаспор такие размеры велики, но все же они слишком малы, чтобы можно было наблюдать эти структуры напрямую, используя имеющиеся снимки Европы. Однако компьютерное моделирование, проведенное Дэниелом Хобли (Daniel Hobley) из Кардиффского университета и его коллегами из США, показало, что условия приэкваториальных областей Европы с ее слабой гравитацией и температурой, которая падает до минус 200 °С, стимулируют рост кальгаспор, способных вырастать с пятиэтажный дом.

Они могут объяснять и данные радарных съемок поверхности Европы, которые указали на области пока еще никак не идентифицированных нерегулярных структур: радиосигнал может просто отражаться и рассеиваться на иглах кальгаспор, давая такую картинку. Кроме того, кальгаспоры могут приводить к аномалии, отмеченной в данных зонда Galileo, который зарегистрировал неожиданно низкие температуры поверхности Европы в ночной период. Холодные бока и кончики кальгаспор могли просто заслонять саму поверхность, давая искаженные значения.

Европа считается одним из наиболее интересных объектов для исследования во всей Солнечной системе. Под ее толстой ледяной поверхностью скрывается жидкий океан, который теоретически может даже давать приют уникальным формам жизни. Космические агентства разных стран рассматривают проекты миссий, которые могли бы исследовать спутник, и новые данные об экваториальных областях Европы должны обязательно учитываться во всех таких планах.