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Москву укутает туман
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Москву укутает туман 

Мослента + ещё 8 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Из-за разницы дневных и ночных температур в столичном регионе до конца недели возможны туманы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».
«В эти дни воздух будет прогреваться до 15-17 градусов. Правда, в ночные и утренние часы из-за малооблачной погоды температура по области может понижаться до плюс двух-четырех градусов, возможны туманы», — сказали синоптики.
По их прогнозам, малооблачная, теплая погода продержится в столице со вторника до субботы. В воскресенье, 14 октября, возможен небольшой дождь.
Ранее синоптики сообщили, что в середине октября в столичный регион придет так называемое позднее бабье лето: столбики термометров могут подняться до 17 градусов.
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