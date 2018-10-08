Москву укутает туман

Из-за разницы дневных и ночных температур в столичном регионе до конца недели возможны туманы. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, передает агентство «Москва».

«В эти дни воздух будет прогреваться до 15-17 градусов. Правда, в ночные и утренние часы из-за малооблачной погоды температура по области может понижаться до плюс двух-четырех градусов, возможны туманы», — сказали синоптики.

По их прогнозам, малооблачная, теплая погода продержится в столице со вторника до субботы. В воскресенье, 14 октября, возможен небольшой дождь.

Ранее синоптики сообщили, что в середине октября в столичный регион придет так называемое позднее бабье лето: столбики термометров могут подняться до 17 градусов.