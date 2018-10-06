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В Сочи выпал снег
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В горах Сочи выпал снег 

РИА Новости + ещё 10 25 минут назад
Фото: Funsochi.ru
В Сочи на горных вершинах хребта Аибга на высотах выше 1900-2000 метров над уровнем моря выпал снег, сообщает пресс-служба курорта "Горки Город".
Ранее снег уже шел на отметках выше трех тысяч метров, однако, практически сразу таял. В этот раз температуры опустились ниже ноля на высотах ниже двух тысяч метров.
В прошлом году первый снег на Аибге выпал уже 3 октября, в 2016 году — 24 сентября. По словам представителей курорта, скорее всего в ближайшие дни первый тонкий снежный покров подтает, но сезон катания уже близко.
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