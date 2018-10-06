На курортах Сочи выпал снег

В горах Сочи выпал снег

Сочи на горных вершинах хребта Аибга на высотах выше 1900-2000 метров над уровнем моря выпал снег, сообщает пресс-служба курорта "Горки Город".

Ранее снег уже шел на отметках выше трех тысяч метров, однако, практически сразу таял. В этот раз температуры опустились ниже ноля на высотах ниже двух тысяч метров.

В прошлом году первый снег на Аибге выпал уже 3 октября, в 2016 году — 24 сентября. По словам представителей курорта, скорее всего в ближайшие дни первый тонкий снежный покров подтает, но сезон катания уже близко.