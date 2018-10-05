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В Москве выпал первый снег
РИА Новости
51 минуту назад
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3
Первый снег выпал в
Москве
в пятницу, сообщил
РИА Новости
специалист погодного центра "Фобос"
Евгений Тишковец
.
"В Москве местами зафиксирован первый снег", — сказал собеседник агентства.
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