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В Москве выпал первый снег
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В Москве выпал первый снег 

РИА Новости 51 минуту назад
Первый снег выпал в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве местами зафиксирован первый снег", — сказал собеседник агентства.
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