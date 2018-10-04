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Тепло задержится в Москве
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Тепло задержится в Москве 

Мослента 6 часов назад
Фото: РИА Новости
После облачной и дождливой погоды в столичный регион придет потепление, которое продержится и в начале следующей недели. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные специалистов Гидрометцентра России.
«В понедельник, 8 октября, пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью будет 6-11 градусов, днем воздух прогреется до 10-15 градусов. Во вторник, 9 октября, осадков не ожидается. Ночные температуры составят 0-5 градусов, дневные — 9-14 градусов», — уточнили синоптики.
По прогнозам, воскресенье, 7 октября, станет самым теплым днем на неделе: столбики термометров поднимутся до 16 градусов.
В течение нескольких дней в столичном регионе ожидаются резкие скачки атмосферного давления. Из-за этого метеозависимые люди могут ощутить недомогания: головокружение, общую слабость и упадок сил.
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