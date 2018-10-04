Синоптики рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг будет ветрено и дождливо, температура опустится до 8 градусов

Облачная погода, дождь, сильный ветер и до 8 — 10 градусов тепла ожидаются в четверг в Москве . Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем столбики термометров покажут 8 — 10 градусов.

"Облачно. Дождь", — прогнозируют синоптики.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 7 — 12 градусов. Днем в московском регионе ожидается западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

Ночью в Москве температура опустится до 2 — 4 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 1 градуса, максимальная температура ночью составит 4 градуса тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы до 17 м/с.