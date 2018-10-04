Ещё
Синоптики рассказали о погоде в четверг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в четверг будет ветрено и дождливо, температура опустится до 8 градусов 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода, дождь, сильный ветер и до 8 — 10 градусов тепла ожидаются в четверг в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем столбики термометров покажут 8 — 10 градусов.
"Облачно. Дождь", — прогнозируют синоптики.
В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах 7 — 12 градусов. Днем в московском регионе ожидается западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.
Ночью в Москве температура опустится до 2 — 4 градусов. В Подмосковье похолодает до минус 1 градуса, максимальная температура ночью составит 4 градуса тепла. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5 — 10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
ТАСС: последние новости
В Японии отменили почти 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна "Конг-рэй" Дождливая погода с порывами ветра до 20 м/с ожидается в пятницу в Московском регионе СМИ: в Калгари из-за рекордного снегопада зафиксировали почти 270 аварий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это радость, когда русские идут»
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля217
Он поставил всемогущую американскую мафию на колени6
США нашли нового «противника» вместо РФ243
«Оружие было заряжено»411
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
00:50
Поклонская дебютировала в кино
Общество
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение