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Москву потопило 

Рамблер 11 часов назад
В Москве выпало более 20% от месячной нормы осадков, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.
«Всего за несколько часов на Москву выпали 22% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро.
По словам специалистов, норма дождей для октября в столице составляет 59 мм.
Ранее синоптики предупреждали о резких скачках атмосферного давления в Москве. В четверг оно достигнет минимальной величины за неделю — 735 мм ртутного столба, а в пятницу вырастет до 753 мм. Резкие скачки атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей с собственным нестабильным артериальным давлением.
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