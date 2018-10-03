Москву потопило

Москве выпало более 20% от месячной нормы осадков, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области

«Всего за несколько часов на Москву выпали 22% от месячной нормы осадков, которая в октябре составляет 59 мм», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро.

По словам специалистов, норма дождей для октября в столице составляет 59 мм.

Ранее синоптики предупреждали о резких скачках атмосферного давления в Москве. В четверг оно достигнет минимальной величины за неделю — 735 мм ртутного столба, а в пятницу вырастет до 753 мм. Резкие скачки атмосферного давления могут неблагоприятно сказаться на здоровье метеочувствительных людей с собственным нестабильным артериальным давлением.