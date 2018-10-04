Ещё
В Японии из-за тайфуна отменили более 200 авиарейсов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии отменили более 200 авиарейсов из-за приближения тайфуна «Конг-рэй» 

РИА Новости + ещё 7 7 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Jiji Press
Из-за приближения сильного тайфуна "Конг-рэй" в Японии отменены 214 авиарейсов, связывающих южную префектуру Окинава с другими районами страны, сообщила телекомпания NHK.
Тайфун "Конг-рэй", 25-й по счету в этом году, идет на архипелаг с юга, к выходным он подойдет вплотную к основной территории страны и далее двинется вдоль побережья Японского моря.
На прошлой неделе на страну обрушился такой же по силе тайфун "Трами", в результате этого стихийного бедствия четыре человека погибли, 200 пострадали.
Тайфун "Конг-рэй" в настоящее время находится в 340 километрах от южного острова Миякодзима. Давление в центре тайфуна составляет 955 гектопаскалей, скорость ветра — 40 метров в секунду при порывах — 60 метров в секунду.
Последние новости
Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин Народ назвал военных США захватчиками и перешел на сторону бандитов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это радость, когда русские идут»
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля217
Он поставил всемогущую американскую мафию на колени6
США нашли нового «противника» вместо РФ243
«Оружие было заряжено»411
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
00:29
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
00:50
Поклонская дебютировала в кино
Общество
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение