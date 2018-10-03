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В столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности
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«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 4 октября из-за сильного ветра 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в четверг, 4 октября 2018 г., из-за сильного ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, завтра в столичном регионе облачно, дождь. В столице температура воздуха днем составит 8-10 градусов, по области — 7-12 градусов. Ветер западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с. Ночью температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса тепла, по области — минус 1 — плюс 4 градуса.
Агентство «Москва»: последние новости
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