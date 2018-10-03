Синоптики огорчили москвичей

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Синоптики исключили приход бабьего лета в Москве в октябре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Приход бабьего лета в Москве в октябре уже невозможен, так как наступила астрономическая осень, тем не менее, всплески тепла и подъем температуры воздуха до плюс 22 — 24 градусов еще могут наблюдаться, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"У нас еще будут всплески теплой погоды, когда температура будет на три — четыре градуса выше климатической нормы. Такое в октябре возможно. Но называть в октябре периоды теплой погоды бабьим летом уже нельзя, так как наступила астрономическая осень", — рассказала Позднякова.
К примеру, пояснила собеседница агентства, самая максимальная температура воздуха в столице — 24 градуса наблюдалась в октябре 1915 года.
"Во второй пятидневке октября максимальная температура обычно колеблется в пределах 22 — 24 градусов, не больше", — добавила специалист погодного бюро.
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