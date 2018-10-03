Предсказаны неизбежные засухи

Предсказано неизбежное наступление катастрофических засух

Китайские ученые назвали регионы планеты, которые являются самыми уязвимыми для засух, вызванных умеренным ростом глобальной средней температуры. При превышении допустимых лимитов доступ к воде снизится по всей Земле. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Для оценки того, как глобальные температуры повлияют на доступ к воде, исследователи использовали теоретическую модель, описывающую состояние круговорота воды в природе при обычных климатических условиях. Ученые определили, что будет происходить с циклом в различных сценариях, предусмотренных Парижским соглашением 2015 года, согласно которому рост глобальной средней температуры должен быть ограничен величиной 1,5 градуса Цельсия для предотвращения катастрофического сценария изменения климата.

В случае достижения цели снижение доступности пресной воды будет умеренным в таких регионах, как Восточная и Южная Азия, Восточная и Западная Африка, а также Центральная Европа. Однако даже при этом сценарии дефицит возникнет в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске. При превышении установленного предела роста температуры водообеспеченность уменьшится по всему земному шару, при этом от засух пострадает на 117 миллионов человек больше.

В сентябре сообщалось, что международная группа ученых из Австрии, Франции, Великобритании, Германии и Швейцарии выяснила, что таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате превышение допустимых объемов выбросов парниковых газов, которое может привести к климатической катастрофе, оказывается неизбежным.