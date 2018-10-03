СМИ: рекордный за последние 134 года снегопад зафиксировали в Западной Канаде

Рекордный снегопад обрушился на запад Канады

В канадской провинции Альберта зафиксирован погодный рекорд. Во вторник в юго-западной части провинции выпало 30 сантиметров снега. По данным национального метеобюро Канады, это абсолютный рекорд октября за всю историю метеонаблюдений, начиная с 1881 года.

В городе Калгари снег спровоцировал около 270 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 17 человек, о погибших информации нет, сообщает ТАСС , ссылаясь на газету Calgary Herald.

Власти города запретили автомобилистам парковаться на главных улицах Калгари и отправили на расчистку магистралей всю имеющуюся технику. Мобилизовать также пришлось пожарных и спасателей, которые помогали вытаскивать из сугробов застрявшие автомобили. Людей и технику на помощь жителям Калгари направили и соседние города.

Отмечается, что до этого самый сильный снегопад был зафиксирован в провинции Альберта 4 октября 1914 года. В тот день высота сугробов достигла 29,7 см.