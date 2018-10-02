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Тепло в Москву придет в день памяти Иоанна Предтечи
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Тепло в Москву придет в день памяти Иоанна Предтечи 

Мослента 5 часов назад
Фото: РИА Новости
В будущие выходные, 6 и 7 сентября, в столичном регионе ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
«До выходных в столичном регионе будут идти дожди, но к субботе осадки прекратятся, воздух прогреется до 16-18 градусов. Такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели», — рассказала она.
6 октября в православной церкви почитают память пророка Иоанна Предтечи. По народным приметам, именно в этот день начинали топить печи и готовили на зиму дрова.
По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в городе может выпасть до четверти норм ы осадков: дожди начнутся вечером во вторник и продолжатся до пятницы.
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