Тепло в Москву придет в день памяти Иоанна Предтечи

В будущие выходные, 6 и 7 сентября, в столичном регионе ожидается потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

«До выходных в столичном регионе будут идти дожди, но к субботе осадки прекратятся, воздух прогреется до 16-18 градусов. Такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели», — рассказала она.

6 октября в православной церкви почитают память пророка Иоанна Предтечи. По народным приметам, именно в этот день начинали топить печи и готовили на зиму дрова.

По прогнозам синоптиков, до конца рабочей недели в городе может выпасть до четверти норм ы осадков: дожди начнутся вечером во вторник и продолжатся до пятницы.