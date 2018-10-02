Россиянам рассказали, когда ждать морозов

В регионах Гидрометцентр определил время наступления зимних морозов

Октябрь еще порадует теплом выше климатической нормы. Но не везде. В некоторых российских регионах он будет очень холодным. Зимние морозы отодвинутся ближе к весне. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев . И объяснил, почему на прилавках этой зимой будет меньше отечественной картошки. И когда у Гидрометцентра появится собственное мобильное приложение.

Дмитрий Борисович, очень резко в этом году в России наступила осень. Переход от футболок до пальто занял пару дней. Теплых дней больше не будет?

Дмитрий Киктев: Ожидается, что на востоке европейской территории страны, на Урале, на западе и севере Сибири средняя температура в октябре будет выше климатической нормы. На юге Дальневосточного федерального округа, на юго-востоке Сибири — ниже климатической нормы, то есть октябрь там прогнозируется прохладнее, чем обычно.

Какой погоды ждать в октябре в столице?

Дмитрий Киктев: Москвичам сильно повезло в августе и сентябре — погода их баловала. И не только москвичей — жителей юга и северо-запада европейской территории России, Приволжского округа. В октябре температура в столице ожидается около нормы. По данным за период с 1981 по 2010 год, средняя октябрьская температура в Москве составляет 5,6 градуса. Но нужно учитывать, что октябрь — очень изменчивый месяц. Если посмотреть историю наблюдений за октябрь, то увидим, что минимальная температура в Москве в октябре составляла 12 градусов мороза, а максимальная — 23-24 градуса тепла. То есть разброс составляет более 30 градусов.

Если надо узнать температуру там, где вы находитесь, смотрите прогноз в интернете. По ТВ — про дожди и ураганы

В ближайшие дни днем температура в столице — 12-14 градусов. Преобладающие ночные температуры — 2-7 градусов. Сильные погодные перепады свойственны и ноябрю. Минимальные температуры за всю историю инструментальных наблюдений в Москве — около минус 23 градусов, а максимальные — плюс 13 градусов.

Так чего нам ждать в ноябре: минимума или максимума? А в декабре, январе и феврале?

Дмитрий Киктев: На большей части страны температура около нормы. Теплее обычного на севере Сибири. По предварительному прогнозу в декабре, первом зимнем месяце, тепло на юге Сибири. На большей же части территории страны — около нормы. В январе выше климатических значений температура в Северо-Кавказском, Южном федеральном округе. В феврале — на юге европейской территории страны.

И когда начнется настоящая зима?

Дмитрий Киктев: Смотря что считать наступлением зимы. По многолетним данным наблюдений, среднесуточная температура устойчиво опускается ниже нуля в третьей декаде ноября. При этом снежный покров может образовываться и во второй половине октября, но в это время он обычно неустойчив и долго не задерживается.

Что же происходит: зимы теперь наступают позже или они просто теплее, чем раньше?

Дмитрий Киктев: В целом климат стал теплее. И метеорологи пересматривают климатические нормы. Например, по данным за 1961-1990 годы, для Москвы январская норма была минус 9,3 градуса, а за период с 1981 по 2010 год новая норма января для Москвы равна уже 6,5 градуса мороза. То есть январь в Москве уже стал теплее почти на 3 градуса. И при этом зимний пик холода сместился с января на февраль — минус 6,7 градуса против 6,5 в январе.

В остальных регионах климат меняется также? Или есть какие-то особенности?

Дмитрий Киктев: Потепление хотя и называют глобальным, но оно весьма неравномерно. Быстрее всего теплеют полярные регионы. Вот и в нынешнем прогнозе на осень — выше нормы температура ожидается на Арктическом побережье. И это тенденция последних десятков лет — таких случаев становится все больше. В Арктике на азиатской территории страны средняя скорость потепления за последние тридцать лет для среднегодовых температур превышала 0,8 градуса за десять лет, в Москве и Санкт-Петербурге — около 0,6 градуса за 10 лет. Глобальное потепление — долгоиграющая тенденция, но не надо понимать это слишком прямолинейно. Совсем необязательно каждый последующий год будет теплее, чем предшествующий.

А есть территории, где климат совсем не изменился?

Дмитрий Киктев: Есть. На юго-западе Сибири за последние 30 лет зимы стали даже чуть холоднее. Летом там также не отмечалось значимого потепления. Вообще сегодня часто говорят не только о повышении температуры, но и о том, что погода стала более "нервной". Это проявляется в более высокой изменчивости погоды, в перепадах температур, сухих и влажных периодов, росте экстремальных явлений.

Такой тренд заметен по всему земному шару или он актуален только для нас?

Дмитрий Киктев: В наших широтах преобладающее направление воздушного потока в средней атмосфере — с запада на восток. Ветры с Атлантики делают лето в наших краях не таким жарким, а зимы более мягкими. Глобальное потепление меняет циркуляцию атмосферы. Западный поток становится менее устойчивым. Он чаще перебивается вторжениями с севера и юга. Мы чаще наблюдаем резкие волны холода и тепла.

От долгосрочных прогнозов давайте перейдем к сверхкраткосрочным. Гидрометцентр не так давно начал активно работать над ними.

Дмитрий Киктев: Это прогноз на ближайшие часы — так называемый наукастинг. Это прогноз не в терминах "временами, местами", а где и сколько. Он предъявляет повышенные требования к плотности наблюдательной сети, к радарному покрытию территории.

12 градусов мороза — это самая низкая температура октября, которая была зафиксирована синоптиками

Какие территории охватывают эти прогнозы?

Дмитрий Киктев: Такие технологии работают для центрального региона и северо-запада страны. Мы предполагаем добавить юг и Дальний Восток.

Где с ними можно познакомиться?

Дмитрий Киктев: На нашем сайте в разделе "прогнозы" есть такой пункт — "прогноз осадков на два часа". Здесь на интерактивной карте можно видеть прогноз перемещения зон осадков. Цветом показана их интенсивность. Зимой этот метод прогнозирования работает лучше, потому что процессы более крупномасштабные, их легче прогнозировать. Летом осадки имеют более локальный характер, что усложняет прогнозирование. В результате период полезного прогноза для осадков зимой раза в полтора больше, чем летом.

Почему пока такие прогнозы не делаются для территории за Уралом?

Дмитрий Киктев: Здесь важно хорошее радарное покрытие. Метеорологические радары сегодня установлены в основном в европейской части страны. На территории Сибири и на Дальнем Востоке их мало.

Но есть и другие возможности для наукастинга. Есть спутниковые данные, которые здесь также могут быть полезны. Есть данные атмосферных моделей с высокой степенью детализации. Для прогнозов на сроки порядка нескольких часов надо комбинировать разные подходы.

Гидрометцентр готовит агропрогнозы, по которым можно оценить урожайность некоторых культур. Расскажите, действительно ли этот год в нашей стране был неурожайным для "второго хлеба" — картофеля?

Дмитрий Киктев: По картофелю на европейской территории страны действительно ситуация не такая благоприятная, как в прошлом году, и это скажется на урожайности. Прежде всего это касается центрального региона, Поволжья и Южного округа. Причины — и периоды избыточной увлажненности, и почвенные засухи.

А по хлебу, для него условия хорошие?

Дмитрий Киктев: По прогнозу, зерновых и зернобобовых по сравнению с прошлым годом мы тоже соберем меньше. На преобладающей территории европейской части России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ, а на юге территории для сева озимых зерновых культур под урожай 2019 года будут преимущественно удовлетворительными. Для роста и развития озимых условия будут хорошими и удовлетворительными, в крайних южных районах Приволжского федерального округа — в основном удовлетворительными. На большей части азиатской территории России агрометеорологические условия для завершения уборочных работ будут тоже удовлетворительными. В Уральском федеральном округе и Западной Сибири условия для вегетации сева озимых зерновых культур будут хорошими и удовлетворительными.

Дмитрий Борисович, сегодня так многие дают прогнозы погоды, есть они и в интернете. Кому верить?

Киктев: Всем прогнозам погоды присуща та или иная степень неопределенности. Для всех прогнозов погоды естественна вероятностная формулировка. Большинство же потребителей ждут более конкретных прогнозов. Здесь стоит сказать несколько слов об "официальных" и автоматизированных прогнозах.

Автоматически выпускаемые прогнозы являются "сырьем" для подготовки "официальных" прогнозов, составляемых синоптиками. У каждого из этих видов прогнозов есть свои плюсы и минусы.

Сильная сторона автоматизированных прогнозов — возможность высокой пространственной и временной детализации. Синоптики выпускают более обобщенные прогнозы, так как человеческих возможностей просто не хватает, чтобы выпускать прогноз по каждому небольшому пункту с высоким шагом по времени. Сильная сторона официальных прогнозов — это прежде всего прогноз опасных явлений. Метеорологи дополняют автоматизированные прогнозы информацией о явлениях, которые сегодня автоматически прогнозируются недостаточно хорошо. В основном это опасные и неблагоприятные явления. Это связано с тем, что в прогнозе большую роль играет локальная специфика, скажем, особенности рельефа, городской застройки и так далее. Их хорошо знают местные прогнозисты. Они учитывают эти факторы, а также учитывают типовые ошибки автоматизированных прогнозов, выпускаемых различными прогностическими технологиями.

На сайте meteoinfo.ru прогноз на пять суток по Москве готовят синоптики, а дальше — "автомат". По другим населенным пунктам представленные на сайте прогнозы рассчитываются автоматически. Официальные прогнозы по другим городам страны готовят местные синоптики. Эта информация доступна на сайтах региональных управлений Гидрометслужбы.

У Гидрометцентра много точной информации о погоде, но пользоваться ею сейчас не так удобно. Вы планируете запустить мобильное приложение?

Киктев: Оно уже есть, сейчас идет его тестирование. Надеюсь, что приложение для андроида появится этой осенью. Помимо этого можно пользоваться версией сайта meteoinfo.ru, которая адаптирована под мобильные устройства. Мы будем стараться сделать ее удобнее.

В "дорожной карте", которая была утверждена Росгидрометом, поставлена задача увеличить глубину прогноза до 8-9 суток. На какой период сейчас готовятся прогнозы? И что нам даст увеличение этого срока?

Киктев: Сейчас период полезного прогноза составляет примерно пять суток. Предполагается, что на новом суперкомпьютере мы будем считать прогнозы по более детализированным моделям атмосферы. В них будут более полно представлены различные физические процессы. Это позволит поднять продолжительность полезного прогностического периода. Это важно, потому что увеличение периода полезного прогноза дает возможность пользователям этой информации, то есть населению и потребителям из самых разных секторов экономики более эффективно планировать свои действия.

Когда начнется подготовка прогнозов на новом суперкомпьютере?

Киктев: Основные технологии уже работают на новом компьютере. Но пока они перенесены в том виде, в котором они "жили" на старой вычислительной платформе. Теперь начинается этап развития моделей в сторону их более полного физического наполнения и повышения детализации прогнозов. Этот процесс займет несколько лет.