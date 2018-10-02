Дождь в Москве продолжится до конца недели

Около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве к выходным

Примерно треть месячной нормы осадков выпадет в Москве к ближайшим выходным. Об этом во вторник сообщает Росгидромет

По данным синоптиков, не менее 13 мм осадков выпадет к утру четверга, 4 октября, а к утру субботы, 6 октября, их количество составит около 19 мм при месячной норме 59 мм.

По данным Росгидромета, в ночь на 5 октября в Москве возможны заморозки. "Ночью 5 октября облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Температура в Москве 2-4, по области от минус 1 до плюс 4 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы 12-17 м/с", — говорится в сообщении.