Солнечная буря надвигается на Скандинавию

Солнечная буря с северными сияниями надвигается на Скандинавию

На Землю обрушатся магнитные бури, которые будут спровоцированы выспышками на Солнце.

На Землю надвигается мощная солнечная буря, которая вызовет «геомагнитные волнения», а также обеспечит скандинавским странам северные сияния и другие «небесные красоты».

Норвегии, Финляндии и Как пишет британское издание Express, северное сияние, довольно редкое явление, смогут увидеть в Исландии Швеции уже в ближайшие дни. Дело в том, что как раз тогда солнечный ветер достигнет земной атмосферы.

Эксперты утверждают, что солнечные ветры, выходящие из отверстий светила, прибудут 4го и 7го октября. Там, куда они прибудут, ожидается как минимум «световое шоу».

Авроры, как называют северные сияние, предсказать нелегко, но, когда такой солнечный ветер попадает в атмосферу Земли, тогда заряженные частицы сталкиваются с газообразными и создают потрясающе красивые небесные явления.

Однако ученые предупреждают, что если мощные потоки солнечного ветра и радиации достигнут Земли, то они могут вывести из строя спутники и энергосистемы.

Кроме того, из-за вспышек на Солнце в октябре, на нашу планету обрушатся магнитные бури, которые принесут дискомфорт метеочувствительным людям. С 7 октября ожидается целая серия электромагнитных бурь различной интенсивности.