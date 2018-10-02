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Москву накроют сильные дожди
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Москву накроют сильные дожди 

News.ru 11 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Московском регионе 2 октября ожидается холодная и дождливая погода. Температура воздуха днём прогреется до 11 градусов.
По данным Гидрометцентра, в ночь на среду похолодает до плюс 6–8 градусов. Кроме того, ожидается усиление ветра до 10 метров в секунду.
В Подмосковье ночная температура может составить не выше трех градусов тепла.
Ранее News.ru писал о том, что сентябрь в Москве стал вторым из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив лишь 1938 году. В конце прошлой недели в столице выпало порядка 15% месячной нормы осадков.
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