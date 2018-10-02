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Названы сроки включения отопления в Подмосковье
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В течение 10 дней в Подмосковье включат отопление 

РИА Новости + ещё 24 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Подмосковье начался пуск тепла в соцобъекты и жилые дома, ранее была проведена серьёзная работа для подготовки к отопительному сезону. Отопление на всей территории области включат за 10 дней, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра ЖКХ Подмосковья Евгения Хромушина.
"В этом году мы планируем за 10 дней запустить тепло. Все объекты теплоснабжения социального блока находятся под теплом, мы их запустили за четыре дня. Мы были в числе регионов-лидеров по подготовке к осенне-зимнему сезону. По самому процессу подключения тепла мы тоже должны остаться лидерами", — сказал Хромушин.
Котельные в регионе начали работать 1 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже +8 градусов. Министр ЖКХ Подмосковья отметил, что в области модернизировали свыше 500 котельных. Это обеспечило 1,8 миллиона человек теплоснабжением надлежащего качества.
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