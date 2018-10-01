Сентябрь в Москве стал самым теплым за 80 лет

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Сентябрь в Москве стал вторым по теплу после 1938 года 

RT на русском + ещё 15 10 часов назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Прошедший сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Минувший сентябрь в столице был очень тёплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 °C. Таким образом, этот сентябрь стал вторым после 1938 года, когда аномалия температуры составила +3,8 °C», — говорится в сообщении.
Отмечается, что осадков выпало немного больше нормы. Так, на станции ВДНХ количество осадков составило 78 мм при месячной норме в 65 мм.
Ранее синоптики спрогнозировали дождливую погоду в Москве с 3 октября.
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