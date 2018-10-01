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Москвичей предупредили о скачках давления
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Синоптики предупредили москвичей о скачках атмосферного давления 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Колебания атмосферного давления прогнозируются в Москве с четверга, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
Сильные скачки атмосферного давления фиксировались в столице на предыдущей неделе.
"Таких резких перепадов атмосферного давления, какие были на прошлой неделе, не ожидается, но колебания атмосферного давления будут происходить. Наиболее резкие — к концу недели. К нам подойдет циклон с низким давлением, и в его тылу атмосферное давление начнет быстро расти. С четверга у нас давление будет резко меняться", — сказала Позднякова РИА Новости в понедельник.
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