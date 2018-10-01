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В Москву придут дожди
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Прохладная и дождливая погода вернется в столицу во вторник 

Вечерняя Москва + ещё 28 11 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Такой характер погоды задержится в столице на всю рабочую неделю.
Со вторника в столицу возвращается дождливая погода, начиная с четверга температура не превысит 10 градусов тепла. Как отметили специалисты центра «Фобос», ночью в столице ожидается до 6 градусов тепла, в области до 8 градусов. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметра ртутного столба.
— Сегодня у нас погода хорошая: переменная облачность, без осадков, температура днем 13-15, по области 11-16, ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление сохранится на уровне 750 миллиметров ртутного столба — это немного выше нормы. А вот во вторник на характер погоды начнет оказывать влияние атмосферный фронт, с запада появятся плотные облака, пройдут небольшие дожди. Во вторник в столице и области преимущественно облачно. Предстоящей ночью — с прояснениями. Минимальная температура в Москве — 4-6, по области — 3-8. Днем во вторник 10-12 градусов в Москве, по области — 8-13 градусов, ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба, — сообщили в центре «Фобос».
Отмечается, что такая погода продержится в столичном регионе всю неделю. При этом заморозков не ожидается. Ночью температура не превысит 6 градусов тепла. На протяжении недели, сильных дождей не предвидится, однако возможны кратковременные осадки. Сообщает агентство Москва.
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